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Новини
14:50
13 липня

Губернатор Буковини зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Норвегії в Україні

14:48
13 липня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

11:44
13 липня

Відділ охорони культурної спадщини переїжджає

11:38
13 липня

Рятувальники нагадують буковинцям про заборону спалювання сухої трави

11:06
13 липня

Піротехніки знищили артснаряд і дві ручні гранати у Боянах

11:02
13 липня

Єдиний податок: обираємо систему оподаткування

11:01
13 липня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:00
13 липня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 70 мільйонів ПДВ

10:08
13 липня

ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА РОБОТОЮ 5700 БУКОВИНЦІВ

09:53
13 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 12 липня

09:49
13 липня

Прикордонники нагадують про правила перебування поблизу кордону

09:16
13 липня

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

08:55
13 липня

У Чернівцях на дівчину наїхав «Volkswagen Passat»

08:51
13 липня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

08:50
13 липня

Строки реєстрації податкових накладних

08:49
13 липня

У бюджеті Чернівців – понад 288 мільйонів податку на доходи фізосіб

08:47
13 липня

СИГАРЕТИ У ПАЛИВНОМУ БАЦІ ЗАТРИМАЛИ НА БУКОВИНІ

15:52
12 липня

УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

10:53
12 липня

Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

10:52
12 липня

Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

10:50
12 липня

Частина Чернівців буде без води через ремонтні роботи

09:20
12 липня

Які послуги можна отримати у ЦОП міської податкової

09:18
12 липня

До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

09:15
12 липня

Відпустка та лікарняні для спрощенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети
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Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!13.07 2017

Сьогодні, 08:22 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!13.07 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець дістав поранення під час ворожого обстрілу. Інцидент стався у Троїцькому на Луганському напрямку.

Відтепер від жителів України вимагають тільки підписати заяву про відмову від українського громадянства. Раніше потрібно було отримувати довідку в уповноважених органах України.

Від Антарктиди відколовся один з найбільших айсбергів з будь-коли зареєстрованих. Шельфовий льодовик Ларсена складався з трьох великих льодовиків - A, B і C. Зараз відколовся останній з них - льодовик Ларсена-C.

У вільне плавання вирушила брила льоду товщиною близько 200 м і розміром близько 6 тис. кв. км - у сім разів більша за Київ, і масою близько трильйона тонн.
Комітет з питань регламенту Верховної Ради визнав досить обгрунтованим подання генерального прокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності з народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна. У той же час комітет визнав законними, але недостатньо обгрунтованими представлення на затримання і на арешт нардепа.

Кабінет міністрів виділив Львівській обладміністрації 50 мільйонів гривень, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Кошти виділили для утилізації сміття.

Росія за тривогою підняла окремі берегові і корабельні з'єднання Чорноморського флоту в Криму і Чорному морі. В рамках перевірки боєготовності за тривогою в Чорне море вийшли російські протичовнові і мінно-тральні кораблі, були підняті берегові з'єднання флоту РФ.

Президент Порошенко направив до Верховної Ради пропозицію про створення в Україні Міністерства з питань ветеранів антитерористичної операції.

"Хочу звернутися до Верховної Ради й уряду з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства ветеранів, адже саме на їхніх прикладах повинні виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", - заявив глава держави.


День у Чернівцях буде хмарним, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом. Удень розпочнеться дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. До 26 градусів тепла.
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Народний прогноз погоди: У цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Заведієвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієва, Іуди Іаковля, Симона Зилота і Матвія. Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати - літо буде хороше і довге

Вчора наш сайт відвідали і читали 2598 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -113, у Канаді -23, в Еспанії -35, в Італії - 29, у Нідерландах -22, у Польщі -21, в Росії -28, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 20, Франції -15, Німеччині -17, в Угорщині - 9, у Криму -23, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -10, Ізраїлю -15 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -7, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 17, Естонія - 3,Швейцарії - 5, Греції - 7

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