Як деокупувати нам Донбас

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-В мережі з'явився законопроект про деокупацію Донбасу в редакції серетаря РНБО України Олександра Турчинова та його командиЗаконопроект на перший погляд виглядає доволі сміливим. Чим він мене підкупив? Тим, що в першому розділі законопроекту чорним по білому записано, що Росія є агресором і окупантом українських територій.Однак 7-й параграф знецінює увесь позитив від законопроекту, де перелічені посилання на Мінські домовленості. Тобто, таким чином влада намагається непомітно ратифікувати Мінські домовленості. Не можна дозволити узаконити Мінську змову... та ще й заднім числом!