Одинадцятикласниця, котра врятувала 10-річну дитину на воді, отримала нагороду

12 липня голова Чернівецької міської ради Олексій Каспрук та заступник начальника Управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Шмиголь нагородили 16-річну Анну Шумко - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Перебуваючи у таборі, дівчина завдяки сміливості та рішучим діям врятувала на воді 10-річну дівчинку із Кіцманщини, котра раптово почала тонути. Анна надала потерпілій першу допомогу та повернула дитину до свідомості. Рятівниця не гаяла ні хвилини, борючись за життя дівчинки. Оскільки Аня зараз перейшла у 11 клас ліцею медичного профілю, знання, отримані у навчальному закладі, якраз знадобились дівчині в екстремальній ситуації.Надзвичайники та очільники міської влади відзначили мужній вчинок рятівниці. Вони подякували Анні за небайдужість, сміливість та виявлений під час порятунку людського життя героїзм. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук та заступник начальника Управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Шмиголь нагородили Анну Шумко почесними грамотами та вручили цінний подарунок.