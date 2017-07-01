У Чернівцях на "гарячому" затримали злодія

Працівники Управління поліції охорони в Чернівецькій області попередили крадіжку майна з прилеглої території охоронюваного об’єкту та затримали зловмисника. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Про це інформує Управління поліції охорони в Чернівецькій області.Свою ефективність вкотре довела встановлена система охоронної сигналізації. Власник салону на вулиці Комарова, що в обласному центрі, заздалегідь потурбувався про збереження власного майна та замовив послугу поліцейської охорони. Результат не забарився - працівники поліції охорони не допустили крадіжки та затримали злодія.Під час несення служби група реагування поліції охорони отримала повідомлення від оператора головного пульту централізованого спостереження про те, що зник зв'язок із приладом на охоронюваному об’єкті. За лічені хвилини поліцейські прибули за адресою, аби з’ясувати ситуацію.У ході обстеження прилеглої території поліцейські групи реагування виявили пошкоджені лінії електропередачі, які ведуть до об’єкту, та підозрілого чоловіка. В подальшому з’ясувалося, що 45-річний буковинець намагався вкрасти освітлювальні ліхтарі.Поліцейські вилучили у злодія кусачки та пасатижі, якими він пошкодив лінії електропередачі та намагався від’єднати ліхтарі.Для подальшого документування протиправних дій затриманого поліцейські охорони викликали на місце злочину слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції. Попередньо дії буковинця кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.