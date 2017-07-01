УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

Сьогодні, 12 липня 2017 року, під час прес-конференції директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталій Савкін розповів про виконання програми забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням.



Як зазначив посадовець, в поточному році процес санаторно-курортного лікування учасників АТО на законодавчому рівні значно полегшився. «Так, громадяни відповідної категорії, які написали заяви на санаторно-курортне лікування, мають право самостійно обирати заклад оздоровлення відповідно до профілю захворювання, - зауважив Віталій Савкін. – Для цього необхідно звернутись до управлінь праці і соціального захисту населення, де працівники ознайомлюють учасника АТО з переліком санаторно-курортних закладів, можливостями лікування, умовами проживання та харчування, вартістю путівки. Якщо обраний учасником АТО заклад відповідає вимогам, встановленим постановою КМУ від 31.03.2015 №200 зі змінами, та готовий прийняти його на лікування, тобто, надав гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем із зазначенням дати заїзду, відтак, укладається тристороння угода між лікувальним закладом, учасником бойових дій та управлінням праці і соціального захисту про отримання путівки та надання лікування».



За його словами, після відповідної процедури людина має право поїхати на оздоровлення. Термін лікування становить 18 днів. Якщо лікувальний заклад надає неякісне лікування, або в неповному обсязі, учасник бойових дій, або особа з інвалідністю з числа АТО може зупинити оздоровлення в даному закладі і обрати інший. В такому випадку органами соціального захисту буде оплачено лише ту кількість днів, згідно якої громадянин перебував у санаторії. Оплата проводиться після завершення лікування.



«Станом на 01.07.2017 в Чернівецькій області санаторно-курортного лікування потребує 371 учасник антитерористичної операції, з них – 12 осіб з інвалідністю. Відповідно до розподілу коштів Мінсоцполітики, у поточному році передбачено оздоровити 85 учасників бойових дій з числа АТО та 12 осіб з інвалідністю з числа АТО, - наголосив посадовець. – Кошторисними призначеннями на поточний рік передбачено на вищезгадані цілі 617 тис. 62 грн., з яких на сьогодні профінансовано 304 тис. 48 грн».



Нині підписано 19 угод на санаторно-курортне лікування громадян зазначених категорій, 5 учасників бойових дій вже пролікувалися в санаторіях. Решта черговиків визначаються з вибором санаторно-курортного закладу.



Робота в даному напрямку триває. Питання забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням перебуває на особистому контролі керівництва обласної державної адміністрації.



