Хто ви, Лієв і Дорош? Кому служите?

З великою комуно-комсомольською помпою відсвяткували Чернівці 65-ту річницю визволення від румуно-німецько-фашистських загарбників. Клали квіти до підніжжя солдату з видовженою, як у мавпи, рукою (ліва рука солдата на Соборній площі сягає аж до землі), казали слова, ходили нога в ногу, святкували вулицю 29 березня. Були гості-визволителі. Раніше до нас приїжджали узбеки (вони складали основу тих військ, які визволяли Чернівці), а тепер тільки росіяни приїжджають. Разом зі старими людьми до Буковини торують шляхи молоді «визволителі».Зокрема, на 65-ті роковини приїхав такий собі депутат держдуми Росії Роберт Шлегель. Він від «Єдиної Росії» і, крім цього, активний учасник акцій, які здійснює молодіжний рух «Наші».Для перебивки: «Наші» — прокремлівський молодіжний рух, створений у Росії за ініціативи і підтримки адміністрації президента РФ і особисто Володимира Путіна. Це була реакція на Помаранчеву революцію в Україні та на ту роль, яку в ній зіграла молодь.Цю організацію називають “Путінюнгенд” (за аналогією з Гітлерюнгенд). “Наші” в Росії ведуть активну антиукраїнську діяльність. Недавно їхні активісти розгромили українську бібліотеку у Москві, пошкодили виставку, на якій експонувалися свідчення большевицьких злочинів проти України – Голодомору. У листопаді минулого року з порушенням українських законів “Наші” зробили спробу в Києві влаштувати фотовиставку, спрямовану проти України і Грузії.Ось такі “Наші” у Росії та один із їхніх наставників Роберт Шлегель. Чернівці могли б не звертати увагу на них, якби вони не звернули увагу на Чернівці. Зокрема, Роберт Шлегель ледь не з хлібом-сіллю був прийнятий організацією “Молоді патріоти України”. (Нічого спільного ця організація не має з «Патріотом України». Навпаки, ПУ – це пат-ріотична, націоналістична молодь. А молоді патріоти України – вихідці з СДПУ(о), НДП та інших структур, далеких від української ідеї).Одним із співголів «МПУ» є Володимир Дорош. Тож ця організація сотворила з депутатом Держдуми Росії Р. Шлегелем «Круглий стіл». Там говорили про все і ні про що. Ніби комсомольці 70-80-х років. Найперше, чого бажають новітні комсомолята – це декларативної дружби між українським і російським народами. Люди хочуть справжньої співпраці й співжиття двох народів, а комсомолята — словесної. Бо яка дружба може бути з тими, хто громить українські бібліотеки, розбиває виставки, котрі засуджують Голодомор?..Не встиг за Шлегелем простигнути слід на бруківці Чернівців, як він і його антиукраїнська справа вигулькнули у Москві. А саме, — 1 квітня у Новопушкінському сквері Москви відбудеться акція кидання черевиків у портрет президента України Віктора Ющенка. Черевикометальниками будуть активісти руху «Наші». За словами комісара цього руху Марії Дрокової, у портрет Ющенка кинуть черевики й депутати держдуми Росії Сергій Марков, Максим Міщенко і… Роберт Шлегель.Теплу зустріч останньому депутатові у Чернівцях, окрім Дороша, забезпечував і начальник головуправління реґіонального розвитку, архітектури та інфра-структури Олександр Лієв. Чи не буде цей державний службовець, якого Ющенко «годує» на державній службі, підносити черевики Шлегелю для метання у портрет свого президента? Чи, може, Ющенко не є президентом для Лієва? Бо хто вже розбере нас, де наші, а де не наші…