Обмеження руху транспорту у Чернівцях

В зв’язку з проведенням земляних робіт по укладанню інженерних мереж каналізації по вул.Героїв Майдану (у районі транспортного кільця вул. Героїв Майдану –вул.Південно-Кільцева) з 23 год.12.07.17 до 05 год. 13.07.17 р. та з 23 год.13.07.17р. до 05 години 14.07. 17р. буде частково обмежено рух транспорту в районі проведення робіт.



Під час Чемпіонату України з велосипедного спорту буде обмежено рух транспорту



З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведення в Чернівцях Чемпіонату України з велосипедного спорту (маутенбайк) заборонено рух та стоянка транспортних засобів на площі Пресвятої Марії з 6 години до 14 години та частково обмежено рух транспорту по вул.П.Сагайдачного в районі площі Пресвятої Марії з 9 до 14 години 16 липня 2017 року.