Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

Чернівецька ОДПІ нагадує, що фізичні особи (громадяни), які подали податкові декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та зафіксували до сплати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, зобов’язані сплатити нараховані суми не пізніше 31 липня 2017 року.



Не відкладайте сплату до останнього дня, адже з наступного дня граничного строку діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.



