Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

При зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації.



Згідно з пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ у квитанції зазначається, зокрема, пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.



Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №567.



Згідно з пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ письмові пояснення та/або копії документів, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування. Документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії ДФС.



Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, розглядаються комісією ДФС.



Зазначена комісія приймає рішення про:

- реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

- відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яке надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.



При відмові у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник може оскаржити дане рішення в адміністративному або судовому порядку - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

