Через недопалок у буковинця згоріла будівля та 350 кг сіна

Уночі 11 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі у селі Вартиківці Кельменецького району - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
За попередньою інформацією, до пожежі призвела необережність під час куріння власника господарства. З'ясувалося, що напередодні чоловік палив та кинув недопалок неподалік господарської будівлі. Ймовірно, сигарета попала в сіно, котре зберігалось в приміщенні.
Воно почало тліти, а згодом загорілось. Пожежу виявили сусіди вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено покриття будівлі та зателефонували на лінію 101. За викликом прибули вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини №10 смт Кельменців, котрі ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на сусідню господарську будівлю. У результаті полум’ям знищено шиферне покриття будівлі, де виникла пожежа, та 350 кг сіна.