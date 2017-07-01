На Хотинщині піротехніки знищили артснаряди часів І Світової війни

11 липня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області знищили два артилерійських снаряди калібру 152 мм часів Першої світової війни. Боєприпаси виявили напередодні місцеві жителі під час пошуку грибів у лісосмузі поблизу села Колінківці Хотинського району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Ці вибухонебезпечні предмети могли становити загрозу життю людей, адже радіус розльоту осколків таких артилерійських снарядів сягає близько 1200 метрів.З метою запобігання травмуванню людей під час виявлення подібних знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними.Помітивши підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, не чіпайте його. Огородіть місце знахідки підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.