До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

Громадянам - платникам плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 1 липня направлено податкові повідомлення про розмір податку на нерухомість та землю. Сплатити необхідно протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення, тобто до 29 серпня - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Датою сплати податку є дата надходження коштів на рахунок. Натомість, процедура зарахування коштів банками може тривати кілька днів. А тому, радимо не відкладати сплату до останнього дня, адже з наступного дня граничного строку діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.
Просимо чернівчан не зволікати зі сплатою майнових податків!