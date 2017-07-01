Відпустка та лікарняні для спрощенців

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст.295 ПКУ).



Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст.298 ПКУ).





