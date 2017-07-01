Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:52
12 липня

УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

10:53
12 липня

Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

10:52
12 липня

Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

10:50
12 липня

Частина Чернівців буде без води через ремонтні роботи

09:20
12 липня

Які послуги можна отримати у ЦОП міської податкової

09:18
12 липня

До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

09:15
12 липня

Відпустка та лікарняні для спрощенців

09:14
12 липня

За добу у Чернівецькій області скоєно 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками

08:30
12 липня

За півроку до органів прокуратури надійшло понад 30 запитів на інформацію

08:28
12 липня

На Буковині «Волонтери за Батьківщину» ярмаркували для бійців АТО

16:56
11 липня

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало від громади 7,3 мільйона гривень фінансової допомоги

10:46
11 липня

Загальна система оподаткування для фізичних осіб - підприємців

10:44
11 липня

Як уникнути блокування податкових накладних/розрахунків коригування

10:43
11 липня

Про свій страховий стаж цьогоріч подбали 609 колишніх нелегалів

10:41
11 липня

Сімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути кордон з Румунією

10:37
11 липня

У Чернівецькій області зареєстровано майже 35% безробітних з вищою освітою

09:35
11 липня

Офіцери-випускники поповнили лави прикордонників Чернівецького загону

09:25
11 липня

Фінансова звітність - невід’ємний додаток до декларації з податку на прибуток підприємств

09:23
11 липня

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника

09:20
11 липня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав понад 571 мільйон ЄСВ

08:59
11 липня

На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

08:58
11 липня

Органами прокуратури встановлюються причини масового отруєння людей у Хотинському районі

13:39
10 липня

Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

13:21
10 липня

Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Укладення трудового договору є обов’язковим при оформле ...За зраду Майдану – ганьба! (відео)У селі на Буковині чоловік накинувся на знімальну групу ...Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців зая ...За вибори у Чернівцях!Недолюстрований Олександр Лієв, якого вимагав люструват ...Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди ...Буковинка намагалась вивезти до Румунії понад три тисяч ...На Буковині прикордонник-кінолог зі службовим собакою д ...Час відпочивати: «податкова відпустка»Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підля ...У Чернівцях найдорожче стати стоматологом. Ціни на навч ...За напад на поліцейську буковинцю загрожує 5 років позб ...Для дистанційної роботи із податковим відомством викори ...Ледве не щодня чернівецькі правоохоронці вилучають нарк ...
Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

За добу у Чернівецькій області скоєно 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками

Вчора, 09:14 / Коментарів: 0
Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 11 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 327 звернень, у тому числі 15 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Крім цього, зареєстровано 3 повідомлення про безвісті відсутніх осіб. Зокрема, працівники Шевченківського відділення поліції розшукують чоловіка 1965 року народження, котрий упродовж трьох місяців працює в місті Києві та не виходить на зв’язок.

На Сторожинеччині поліцейські встановлюють місцезнаходження жительки села Череша 1992 року народження. 6 липня цього року жінка разом з трирічною донькою пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

Також працівники Сторожинецького відділу поліції розшукують ще одного жителя Череша 1982 року народження. 10 липня чоловік утік із Черешського психоневрологічного будинку-інтернату, де перебував на лікуванні.

11 липня поліцейськими складено 136 адміністративних протоколів, з яких 114 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.
СХОЖІ НОВИНИ:
Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 9 липня 2017 рокуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 рокуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 рокуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 рокуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"