За добу у Чернівецькій області скоєно 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 11 липня 2017 року



Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 327 звернень, у тому числі 15 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Крім цього, зареєстровано 3 повідомлення про безвісті відсутніх осіб. Зокрема, працівники Шевченківського відділення поліції розшукують чоловіка 1965 року народження, котрий упродовж трьох місяців працює в місті Києві та не виходить на зв’язок.



На Сторожинеччині поліцейські встановлюють місцезнаходження жительки села Череша 1992 року народження. 6 липня цього року жінка разом з трирічною донькою пішла з дому та по теперішній час не повернулася.



Також працівники Сторожинецького відділу поліції розшукують ще одного жителя Череша 1982 року народження. 10 липня чоловік утік із Черешського психоневрологічного будинку-інтернату, де перебував на лікуванні.



11 липня поліцейськими складено 136 адміністративних протоколів, з яких 114 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.