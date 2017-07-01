Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:52
12 липня

УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ

11:25
12 липня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

10:53
12 липня

Наближається термін сплати податкових зобов’язань декларантами - громадянами

10:52
12 липня

Якщо отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної

10:50
12 липня

Частина Чернівців буде без води через ремонтні роботи

09:20
12 липня

Які послуги можна отримати у ЦОП міської податкової

09:18
12 липня

До 29 серпня чернівчанам необхідно сплатити за землю та нерухомість

09:15
12 липня

Відпустка та лікарняні для спрощенців

09:14
12 липня

За добу у Чернівецькій області скоєно 11 крадіжок, 1 шахрайство, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками

08:30
12 липня

За півроку до органів прокуратури надійшло понад 30 запитів на інформацію

08:28
12 липня

На Буковині «Волонтери за Батьківщину» ярмаркували для бійців АТО

16:56
11 липня

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало від громади 7,3 мільйона гривень фінансової допомоги

10:46
11 липня

Загальна система оподаткування для фізичних осіб - підприємців

10:44
11 липня

Як уникнути блокування податкових накладних/розрахунків коригування

10:43
11 липня

Про свій страховий стаж цьогоріч подбали 609 колишніх нелегалів

10:41
11 липня

Сімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути кордон з Румунією

10:37
11 липня

У Чернівецькій області зареєстровано майже 35% безробітних з вищою освітою

09:35
11 липня

Офіцери-випускники поповнили лави прикордонників Чернівецького загону

09:25
11 липня

Фінансова звітність - невід’ємний додаток до декларації з податку на прибуток підприємств

09:23
11 липня

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника

09:20
11 липня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав понад 571 мільйон ЄСВ

08:59
11 липня

На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

08:58
11 липня

Органами прокуратури встановлюються причини масового отруєння людей у Хотинському районі

13:39
10 липня

Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

13:21
10 липня

Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Укладення трудового договору є обов’язковим при оформле ...За зраду Майдану – ганьба! (відео)У селі на Буковині чоловік накинувся на знімальну групу ...Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців зая ...За вибори у Чернівцях!Недолюстрований Олександр Лієв, якого вимагав люструват ...Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди ...Буковинка намагалась вивезти до Румунії понад три тисяч ...На Буковині прикордонник-кінолог зі службовим собакою д ...Час відпочивати: «податкова відпустка»Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підля ...У Чернівцях найдорожче стати стоматологом. Ціни на навч ...За напад на поліцейську буковинцю загрожує 5 років позб ...Для дистанційної роботи із податковим відомством викори ...Ледве не щодня чернівецькі правоохоронці вилучають нарк ...
Що, Де, Коли
14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 12:00
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
15 липня о 12.00
15 липня о 12.00


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

За півроку до органів прокуратури надійшло понад 30 запитів на інформацію

Вчора, 08:30 / Коментарів: 0
За півроку до органів прокуратури надійшло понад 30 запитів на інформаціюКерівництвом прокуратури області та місцевих прокуратур упродовж 6 місяців 2017 року вживались належні заходи з метою створення умов для отримання інформації кожним бажаючим, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Про це свідчить відсутність фактів оскарження до судів відповідей на запити, які надавались органами прокуратури області.

Так, упродовж 6 місяців 2017 року до органів прокуратури області надійшло 34 запити на інформацію, що на 24 (21%) менше, ніж у минулому році (58 запитів). З них розглянуто 28, що на 53 % менше, ніж у минулому році (53), іншим розпорядникам направлено 7 запитів.

Із загальної кількості розглянутих запитів, на 17 надано інформацію, на 10 запит надано роз’яснення, в 1 випадку у наданні інформації відмовлено.

Фактів повторного направлення запитів до органів прокуратури області з причин неповноти надання запитуваної інформації упродовж 6 місяців 2017 року не було.

Усі запити розглянуті у передбачений законодавством 5-денний строк.

Нагадуємо, запити на інформацію до прокуратури області можна подати як особисто, так і на електронну пошту public@chrn.gp.gov.ua


СХОЖІ НОВИНИ:
У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень букови ...Цьогоріч чернівчан найбільше цікавили доходи податківцівПодатківці розглянули 66 запитів на публічну інформаціюПершотравнева прокуратура Чернівців готова відповідати на інформаційні запи ...З початку року 9 буковинців звернулися із запитами про надання публічної ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"