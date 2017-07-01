За півроку до органів прокуратури надійшло понад 30 запитів на інформацію

Керівництвом прокуратури області та місцевих прокуратур упродовж 6 місяців 2017 року вживались належні заходи з метою створення умов для отримання інформації кожним бажаючим, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Про це свідчить відсутність фактів оскарження до судів відповідей на запити, які надавались органами прокуратури області.
Так, упродовж 6 місяців 2017 року до органів прокуратури області надійшло 34 запити на інформацію, що на 24 (21%) менше, ніж у минулому році (58 запитів). З них розглянуто 28, що на 53 % менше, ніж у минулому році (53), іншим розпорядникам направлено 7 запитів.
Із загальної кількості розглянутих запитів, на 17 надано інформацію, на 10 запит надано роз’яснення, в 1 випадку у наданні інформації відмовлено.
Фактів повторного направлення запитів до органів прокуратури області з причин неповноти надання запитуваної інформації упродовж 6 місяців 2017 року не було.
Усі запити розглянуті у передбачений законодавством 5-денний строк.
Нагадуємо, запити на інформацію до прокуратури області можна подати як особисто, так і на електронну пошту public@chrn.gp.gov.ua