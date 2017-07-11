Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
в Центрі сучасного мистецтва Bunker (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 3) відбудетьсяпрес-конференція з нагоди офіційного відкриття виставки, що стала результатом міжнародної мистецької резиденції «BUNKER 2017»
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань. Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
Вівторок, 11.07.17: - 11 уживаних тролейбусів поповнять електропарк у Чернівцях. - Депутати міськради дозволили колезі викупити ділянку під вікнами чернівчан. - Чи перетворять пішохідну вулицю у середмісті на базар? - Деякі фракції намагаються зірвати роботу Уряду, прикриваючись питанням про зняття депутатської недоторканності, - М. Бурбак. - Як виглядатиме нова українська школа, чого очікувати від реформи освіти та коли вона запрацює? - На Буковині за отримання хабара судитимуть прикордонника та його дружину-лікарку. - Справу щодо рейдерського захоплення приміщень на вулиці Хотинській у Чернівцях розглядають у суді. - У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича триває вступна кампанія. - У чернівецькій галереї розпочався півторарічний проект F A K E L O G Y.