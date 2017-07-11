Теми Дня ТВА вівторок, 11.07.2017





Вівторок, 11.07.17:

- 11 уживаних тролейбусів поповнять електропарк у Чернівцях.

- Депутати міськради дозволили колезі викупити ділянку під вікнами чернівчан.

- Чи перетворять пішохідну вулицю у середмісті на базар?

- Деякі фракції намагаються зірвати роботу Уряду, прикриваючись питанням про зняття депутатської недоторканності, - М. Бурбак.

- Як виглядатиме нова українська школа, чого очікувати від реформи освіти та коли вона запрацює?

- На Буковині за отримання хабара судитимуть прикордонника та його дружину-лікарку.

- Справу щодо рейдерського захоплення приміщень на вулиці Хотинській у Чернівцях розглядають у суді.

- У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича триває вступна кампанія.

- У чернівецькій галереї розпочався півторарічний проект F A K E L O G Y.