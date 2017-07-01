На Буковині «Волонтери за Батьківщину» ярмаркували для бійців АТО

Чернівецькі «Волонтери за Батьківщину» традиційно продавали власноруч приготовані смаколики і супроводжували це піснями на Петрівському ярмарку. Як повідомляє прес-служба обласного осередку партії, волонтери наярмаркували понад 13 тисяч грн.



Як завжди, до ярмарку готувалися ретельно: пиріжків і солодощів пекли багато, адже зазвичай чималу партію смаколиків після ярмарку доставляють і пацієнтам обласної психіатричної лікарні. Там у кризовому центрі проходять лікування бійці після участі в АТО, а у закритому відділенні поруч лікують півсотні пацієнтів, більшість з яких самотні і їм бракує домашньої їжі. Цього разу в перший день ярмарку усе заплановане розпродали – зібрали 13 тис. 320 грн. Такому успіхові сприяла і запальна волонтерська пісня: до співів долучився хор греко-католицької церкви, доброчинці сходилися, зацікавлені патріотичним репертуаром, підспівували, робили покупки і поповнювали волонтерські скриньки. Серед інших, намет волонтерів відвідав і голова обласної ради – лідер «батьківщинівців» області Іван Мунтян.



«Волонтери за «Батьківщину» з перших днів російської військової агресії допомагають нашим оборонцям на Сході України, – каже Іван Мунтян. – 27 разів побували вони в зоні АТО, відправили нашим захисникам не один десяток тонн продуктів, смачних домашніх страв та речей першої необхідності, постійно допомагають хлопцям, які повернулися з війни і нині проходять реабілітацію. Дай Боже їм здоров’я та многая літа!»



«У лікарню після ярмарку веземо не тільки солодощі, а й фрукти, ягоди, городину, – каже активістка Лідія Гаїна. – Цього року рясно вродило: огірки, помідори, черешні, вишні… Усе свіженьке, і пацієнти дуже тішаться нашим візитам».



Окрім ярмаркового виторгу і доброчинних коштів, скарбничку волонтерів поповнив і «Калинівський ринок», адміністрація якого переказала 5 тис. грн. На всі ці кошти – понад 18 тис. грн – волонтери закуплять необхідні речі і передадуть в зону АТО.



Минулого року на зібрані волонтерами гроші був куплений транспорт для бійців, а одному з демобілізованих, який мав важке поранення, забезпечили проведення складної хірургічної операції.



