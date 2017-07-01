"Пора ділитися скарбами!" У Чернівцях бандити напали на голову суду і його дружину

У Чернівцях 10 липня стався розбійний напад. Четверо чоловіків зв'язали сімейну пару, а потім зажадали віддати гроші та цінності.
Як стало відомо "Обозревателю", власник будинку - голова Господарського суду Чернівецької області Борис Желік.
Надзвичайна подія сталася близько 6 години ранку. Дружина судді прокинулася й відкрила двері - збираючись вийти у двір. На порозі стояли четверо чоловіків у масках-балаклавах і камуфляжі. Жінку кілька разів ударили електрошокером, а потім потягли в одне з підсобних приміщень. Бандити приставили до горла ніж і зажадали розповісти, де знаходяться гроші, які задекларував її чоловік.
Потім злочинці розділилися: двоє пішли в будинок, де в цей час спав Желік.
Бандити напали на сплячого суддю, заклеїли йому рот скотчем і, погрожуючи автоматом, зажадали показати сейф.
Здобиччю злочинців, за інформацією джерела "Обозревателя", стало близько 11 тисяч євро. Варто зазначити, що саме цю суму і вказав Борис Желік у своїй декларації, яка є у відкритому доступі.
До слова, голова суду вказав, що володіє чотирма земельними ділянками (площею 1 тис., 1 тис.986, 800 і 9 тис.400 м2), а також недобудованим будинком площею 900 м2.
Бандити зникли, зараз їх розшукують правоохоронці.
Розбійні напади вже не рідкість у різних областях України. І жертвами злочинців стають не тільки забезпечені люди, а й незаможні пенсіонери.
Як повідомляв "Обозреватель", під час розбійного нападу, який стався у Києві 4 липня, злочинці не тільки забрали понад два мільйони гривень, але і побили жінку.
26 червня бандити забрали 1,5 мільйона грн у підприємця на Сумщині: чоловіка катували паяльником.
22 червня у с. Віта-Поштова під Києвом стався розбійний напад на будинок гендиректора підприємства. Злочинці побили господаря будинку, зв'язали його та літню тещу, після чого забрали близько 150 тисяч гривень і зникли.
20 червня в Одеській області бандити катували господаря будинку електрошокером, вимагаючи гроші. У цей же день в Черкаській області стався розбійний напад, в результаті якого постраждали жінки.
19 червня у п'ятизірковому готелі Hyatt Regency Kyiv 24-річну супутницю міжнародного банкіра під загрозою зброї зв'язали прямо в номері. Здобиччю злочинця стали дорогі прикраси, техніка та грошові кошти.
11 червня у Києві відбувся розбійний напад на будинок топ-менеджера міжнародного холдингу: злочинці в балаклавах і камуфляжі зв'язали дітей і забрали сейф із мільйонами.