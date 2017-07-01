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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:56
11 липня

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало від громади 7,3 мільйона гривень фінансової допомоги

10:46
11 липня

Загальна система оподаткування для фізичних осіб - підприємців

10:44
11 липня

Як уникнути блокування податкових накладних/розрахунків коригування

10:43
11 липня

Про свій страховий стаж цьогоріч подбали 609 колишніх нелегалів

10:41
11 липня

Сімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути кордон з Румунією

10:37
11 липня

У Чернівецькій області зареєстровано майже 35% безробітних з вищою освітою

09:35
11 липня

Офіцери-випускники поповнили лави прикордонників Чернівецького загону

09:25
11 липня

Фінансова звітність - невід’ємний додаток до декларації з податку на прибуток підприємств

09:23
11 липня

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника

09:20
11 липня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав понад 571 мільйон ЄСВ

08:59
11 липня

На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

08:58
11 липня

Органами прокуратури встановлюються причини масового отруєння людей у Хотинському районі

13:39
10 липня

Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

13:21
10 липня

Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

10:59
10 липня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив більше мільйона

10:58
10 липня

Як подати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі

10:55
10 липня

Що робити у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:54
10 липня

Лісова державна охорона з початку 2017 року виявила в області 39 випадків незаконних рубок

09:48
10 липня

Виробничий травматизм на Буковині зменшився

09:42
10 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 9 липня 2017 року

09:33
10 липня

З 1 липня працює автоматизована система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків

09:32
10 липня

Електронний кабінет запрошує платників

08:51
10 липня

Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей

10:20
07 липня

Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

10:19
07 липня

Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу в СМ КОР

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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Що, Де, Коли
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
12 липня о 12.00
У приміщенні ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".

14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.


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Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало від громади 7,3 мільйона гривень фінансової допомоги

Вчора, 16:56 / Коментарів: 0
Міська рада 11 липня проголосувала про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та до міського бюджету і виділила 7,3 млн. грн. на поповнення статутного фонду КП «Чернівціводоканал». Зазначені кошти будуть спрямовані на розрахунок за спожиті енергоносії і дозволять уникнути обмеження енергопостачання об’єктів водоканалу, про застосування якого з 10 липня попередило ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». 10 липня це призвело до тимчасового обмеження водопостачання 55 багатоповерхівок. Про це інформує прес-служба міської ради.

Міська рада також внесла зміни у програму «Комфортне місто», що дають можливість КП «Чернівціводоканал» спрямувати 300 тис. грн. на відновлення розкопок на вул. Руській і значно покращити стан дорожнього покриття на відрізку від вул. Сагайдачного до вул. Кобилиці.

Тільки у цьому році на цій ділянці водоканал провів 18 розкопок для усунення аварійних ситуацій на водогоні та каналізаційній мережі. Капітальний ремонт вулиці Руської на цій ділянці із заміною інженерних мереж планується у наступному році. Наразі готується технічне завдання для розробки проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту цієї інженерно складної ділянки дороги.
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