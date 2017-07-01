Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримало від громади 7,3 мільйона гривень фінансової допомоги

Міська рада 11 липня проголосувала про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та до міського бюджету і виділила 7,3 млн. грн. на поповнення статутного фонду КП «Чернівціводоканал». Зазначені кошти будуть спрямовані на розрахунок за спожиті енергоносії і дозволять уникнути обмеження енергопостачання об’єктів водоканалу, про застосування якого з 10 липня попередило ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». 10 липня це призвело до тимчасового обмеження водопостачання 55 багатоповерхівок. Про це інформує прес-служба міської ради.
Міська рада також внесла зміни у програму «Комфортне місто», що дають можливість КП «Чернівціводоканал» спрямувати 300 тис. грн. на відновлення розкопок на вул. Руській і значно покращити стан дорожнього покриття на відрізку від вул. Сагайдачного до вул. Кобилиці.
Тільки у цьому році на цій ділянці водоканал провів 18 розкопок для усунення аварійних ситуацій на водогоні та каналізаційній мережі. Капітальний ремонт вулиці Руської на цій ділянці із заміною інженерних мереж планується у наступному році. Наразі готується технічне завдання для розробки проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту цієї інженерно складної ділянки дороги.