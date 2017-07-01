За вибори у Чернівцях!

Максим Бурбак з верховної ради України:
-Зареєстрував разом з колегою нардепом Миколою Федоруком Постанову про перевибори в Чернівецькій міській раді N 6680. Прикро, що профільний комітет, який очолює представник "Батьківщини" Сергій Власенко, всіляко гальмує прийняття єдиного законного рішення щодо призначення позачергових виборів міськради, скомпроментованою своєю бездіяльністю та тотальною продажністю. Спільними зусиллями ми наведемо лад в Чернівцях!!! Запроданівську фірташівську зграю та її сателітів з Свободи, Батьківщини, Самонемічі та Наркоконтролю відправимо на політичний цвинтар.