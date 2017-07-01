Загальна система оподаткування для фізичних осіб - підприємців

Після внесення відомостей про реєстрацію фізичної особи-підприємця (ФОП) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) у день проведення реєстраційної дії відповідні відомості передаються до ДФС України для взяття на облік як платника податків в контролюючому органі за місцем такої реєстрації. Новозареєстровані ФОП можуть за власним вибором обрати систему оподаткування: загальну або спрощену.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
На даній системі знаходяться всі фізичні особи - підприємці, які не зареєстровані як платники єдиного податку.
На загальній системі, в залежності від обраного виду діяльності та здійснених господарських операцій, сплачуються такі основні податки та платежі:
податок на доходи фізичних;
військовий збір;
податок на додану вартість;
акцизний податок;
інші податки і збори відповідно до законодавства України.
Підприємці звітують до податкової тільки за результатами календарного року. Фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Податкова декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації про майновий стан і доходи. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену ним у податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої податкової декларації.
Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Книга) та порядок її ведення, затверджені Наказом Міндоходів № 481 від 16.09.2013 року (далі – Порядок 481).
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
У разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді підприємці подають Книгу для реєстрації до контролюючого органу ДФС за основним місцем обліку.
Дані Книги обліку є основою для заповнення річної декларації про доходи.
Реєстрація Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність є адміністративною послугою, що надається державними податковими інспекціями. Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративних послуг можна на веб-порталі ДФС.
ФОП можуть бути зареєстровані платниками податку на додану вартість. Умови реєстрації в якості платника податку на додану вартість визначено у розділі V Податкового кодексу України.
Для реєстрації платника податку на додану вартість необхідно подати заяву.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг обов’язково реєструють: реєстратор розрахункових операцій (РРО); книгу обліку розрахункових операцій (КОРО); розрахункову книжку.