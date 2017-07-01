Про свій страховий стаж цьогоріч подбали 609 колишніх нелегалів

Як розповів заступник начальника Чернівецької ОДПІ Віктор Гетьман упродовж першого півріччя цього року завдяки діям чернівецьких податківців спільно з іншими контролюючими органами до офіційного працевлаштування залучено 609 чернівчан, які не були оформлені працедавцями згідно вимог чинного законодавства Додатково до бюджету надійшло 796,5 тис. грн. податків та зборів.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Важливим питанням сьогодення для українців є наявність страхового стажу у найманого працівника. А це можливо лише при отриманні легальної заробітної плати та оформлення трудових відносин відповідно вимог чинного законодавства.
За словами Віктора Васильовича, страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не менше мінімального.
Крім того, за порушення законодавства про працю ст. 265 КЗпП передбачено фінансову відповідальність.
Так, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати ( у 2017р. – 96 000 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення у разі:
- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
- оформлення працівника на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування та податків.
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 р. – 32 000 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.