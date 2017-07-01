Сімейна пара намагалася шахрайським способом перетнути кордон з Румунією

Вчора, в пункті пропуску «Порубне» прикордонниками Чернівецького загону було затримано чоловіка із дружиною, які намагалися в незаконний спосіб потрапити до Румунії.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Сімейна пара прибула в пункт пропуску на різних автомобілях. І коли чоловік на своєму «БМВ» пройшов всі види контролю, його дружина пересіла в автомобіль чоловіка та, цим самим намагаючись уникнути відповідного оформлення, спробувала перетнути кордон. Таким же чином і чоловік спробував проїхати до Румунії на «Мерседесі» дружини без дотримання усіх необхідних прикордонно-митних процедур.
В подальшому подружжя було затримано, на них складено протоколи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону.