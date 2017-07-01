У Чернівецькій області зареєстровано майже 35% безробітних з вищою освітою

Станом на 1 липня 2017 року в службі зайнятості перебувало на обліку 7268 безробітних, із них 63,6% складали жителі сільської місцевості, 45,1% – жінки, 31% – молодь у віці до 35 років. Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
Про це повідрмляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.
«Стабільно високою є частка безробітних з вищою освітою. Впродовж січня-червня поточного року 34,8% зареєстрованих безробітних мали повну, базову чи неповну вищу освіту, 29,8% – здобули професійно-технічну освіту, кожний третій безробітний – мав лише загальну середню освіту», – розповідає Любов Кожолянко.
Серед облікованих безробітних 21,4% працювали раніше в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, 17,3% були зайняті на підприємствах промисловості, а 14,2% – в сільському, лісовому та рибному господарстві.
Для фахівців з вищою освітою чимало привабливих пропозицій, наприклад, техніка-програміста із заробітньою платою 7 тис.грн, начальника цеху (6,5 тис.грн), судового експерта (6 тис.грн), головного бухгалтера (5,4 тис.грн), інженера (5,3 тис.грн). Також роботодавці Буковини потребують фармацевтів, менеджерів, а медичним закладам області потрібні стоматолог (3,8 тис.грн), терапевт (3,9 тис.грн), трансфузіолог (4 тис.грн), психолог (2,9 тис грн), педіатр (3,6 тис.грн).
Сьогодні в службі зайнятості зареєстровано майже 1100 вакансій. Станом на 1 липня 2017 року навантаження на одне вільне робоче місце складає 7 осіб, в той час як на 1 липня 2016 року було 10 осіб.