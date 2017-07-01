Офіцери-випускники поповнили лави прикордонників Чернівецького загону

На Буковину прибуло молоде поповнення з числа офіцерів – цьогорічних випускників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Днями для випускників 2017 року були проведені ознайомчі збори на базі Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління. Після чого група молодих офіцерів прибула у Чернівецький прикордонний загін, де з ними в подальшому були проведені методичні збори та ознайомлення з ділянкою загону. Основною метою таких заходів було надання допомоги молодим лейтенантам в адаптації на первинних офіцерських посадах. Особливу увагу під час зборів приділено профілактиці негативних явищ та протидії втягування персоналу прикордонного відомства у протиправну діяльність.
За кожним молодим офіцером наказом по загону закріплено найбільш підготовлених та досвідчених офіцерів-наставників. Цього року на ділянку відповідальності Чернівецького прикордонного загону прибуло дванадцять випускників, в тому числі й жінки. Для них було організовано дозвілля із відвідуванням визначних місць Чернівців та безкоштовними білетами на змагання з мотокросу, які проходили у місті.
Після зборів новоприбулі офіцери вирушили до підрозділів охорони кордону. На відділах прикордонної служби цьогорічні випускники зможуть ознайомитися із підрозділом та з ділянкою державного кордону. А вже згодом вони приступлять до виконання обов’язків за посадами.