Офіцери-випускники поповнили лави прикордонників Чернівецького загону

Що, Де, Коли

в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».



в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".

У приміщенні ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".





В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».



