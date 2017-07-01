Фінансова звітність - невід’ємний додаток до декларації з податку на прибуток підприємств

З 09.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467, яким внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.
Змінами передбачено, що фінансова звітність, яка складається платниками податку на прибуток згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Декларації та її невід’ємною частиною.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Крім того, внесено зміни до додатків ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РІ, АМ, ЦП до Декларації.
З оновленим текстом зазначеного наказу можна ознайомитись у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, який розміщений на веб-порталі ДФС України.