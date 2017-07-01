Поліцейські виявили нарколабораторію у одному з сіл Сокирянського району

Також за два вихідних дні правоохоронці зафіксували на Буковині 20 правопорушень, пов’язаних з наркотичними речовинами - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Упродовж 8 та 9 липня буковинські поліцейські вилучили 20 згортків з марихуаною та амфетаміном, 15 таблеток «Субутексу» і «Метадолу» та понад 1300 рослин коноплі та снодійного маку.
Окрім на Сокирянщині правоохоронці викрили нарколабораторію у 32-річного місцевого жителя. У господарстві чоловіка було виявлено рослини снодійного маку, амфетамін та різноманітні пристрої для виготовлення і вживання наркотичних речовин.
За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Усе вилучене поліцейські направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наразі проводиться перевірка.