На автошляхах Буковини і далі гинуть люди

Попри всі застереження поліції, значна кількість водіїв і пішоходів продовжують нехтувати Правилами дорожнього руху. Лише упродовж минулого тижня працівники поліції зафіксували 855 порушень ПДР. Серед них 74 випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Така легковажність часто призводить до трагічних наслідків - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Зокрема, 8 липня під колесами автомобіля «Мерседес Віто» загинула 46-річна жінка. Автопригода сталася близько третьої години ночі у селі Мамаївці Кіцманського району. Зі слів водія мікроавтобуса – 31-річного жителя Глибоцького району, він не помітив пішохода, котра йшла по проїжджій частині дороги.
Трагічно закінчилася нічна поїздка і для 35-річного жителя села Їжівці Сторожинецького району. В ніч на 10 липня, рухаючись по ґрунтовій дорозі на автомобілі «Ауді», чоловік не впорався з керуванням і наїхав на огорожу. З численними травмами потерпілого було госпіталізовано до Сторожинецької центральної районної лікарні. Однак, медикам так і не вдалося врятувати його життя. Внаслідок отриманих травм вже невдовзі чоловік помер у присутності лікарів.
Зайва безпечність обернулася травмами ще для одного жителя Сторожинеччини. Увечері 8 липня до районної лікарні було госпіталізовано 54-річного чоловіка. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та політравму. Як з’ясували поліцейські, дані тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок падіння з мопеда.
А в Сокирянському районі двоколісний транспорт став причиною госпіталізації одразу двох потерпілих. Керуючи мотоциклом «Вайпер» вночі 8 липня, 18-річний парубок не впорався з керуванням і допустив наїзд на 36-річного пішохода, котрий рухався по проїжджій частині дороги. З травмами різного ступеню тяжкості обидва учасники ДТП були госпіталізовані до Сокирянської центральної районної лікарні.
Порушення Правил дорожнього руху призвело до автопригоди, яка сталася вночі 10 липня у селі Кам’янка Глибоцького району. Поліцейські встановили: керуючи автомобілем «Ауді А2» без номерних знаків, 31-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на перешкоду з подальшим перекиданням авто. Водія та його 18-річного пасажира з травмами було госпіталізовано до районної лікарні.
Відомості за фактами дорожньо-транспортних пригод внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. А саме – «Порушення правил дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами». На даний час проводяться всі необхідні експертизи, тривають досудові розслідування.
Працівники поліції нагадують водіям і пішоходам про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Лише так можливо уникнути ДТП, зберегти свої транспортні заходи, а подекуди й здоров’я та життя.