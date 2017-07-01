На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти відносно офіцера Чернівецького прикордонного загону та лікаря-психолога одного з медичних закладів області за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст.27, ч. 2 ст. 369-2 КК (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Нагадаємо, 14 березня 2017 року слідчі прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримали вказаного військовослужбовця після одержання, через співучасницю, частини неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж жовтня 2016 – березня 2017 року офіцер, перебуваючи у змові зі своєю дружиною, яка працювала лікарем-психологом у медичній установі, де проходив реабілітацію учасник АТО, одержали від нього 650 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення медико-соціальною експертною комісією щодо встановлення йому групи інвалідності.