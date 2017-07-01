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11 липня

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11 липня

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11 липня

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11 липня

Фінансова звітність - невід’ємний додаток до декларації з податку на прибуток підприємств

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09:20
11 липня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав понад 571 мільйон ЄСВ

08:59
11 липня

На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

08:58
11 липня

Органами прокуратури встановлюються причини масового отруєння людей у Хотинському районі

13:39
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10:59
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Як подати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі

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Що робити у разі зупинення реєстрації податкової накладної

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
12 липня о 12.00
У приміщенні ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".

14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.


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На Буковині прикордонник разом з дружиною за грошову винагороду обіцяли учаснику АТО посприяти в одержанні групи інвалідності

Вчора, 08:59 / Коментарів: 0
Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти відносно офіцера Чернівецького прикордонного загону та лікаря-психолога одного з медичних закладів області за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст.27, ч. 2 ст. 369-2 КК (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Нагадаємо, 14 березня 2017 року слідчі прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримали вказаного військовослужбовця після одержання, через співучасницю, частини неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж жовтня 2016 – березня 2017 року офіцер, перебуваючи у змові зі своєю дружиною, яка працювала лікарем-психологом у медичній установі, де проходив реабілітацію учасник АТО, одержали від нього 650 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення медико-соціальною експертною комісією щодо встановлення йому групи інвалідності.
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