Органами прокуратури встановлюються причини масового отруєння людей у Хотинському районі

Кельменецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом отруєння відпочивальників у самоорганізованому наметовому містечку в с. Перебиківці Хотинського району області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що вказане наметове містечко утворене 03.07.2017 силами релігійної громади для відпочинку 110 дітей та 45 дорослих. У період з 7 по 10 липня до лікувальних закладів області з ознаками гострого отруєння за медичною допомогою звернулося 55 відпочивальників, з яких 52 – діти віком до 15 років. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 5 дітей і 1 доросла особа.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Хотинського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва Кельменецької місцевої прокуратури.
Про його результати громадськість буде повідомлено додатково.