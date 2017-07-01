Прокурор області Олег Соболь перевірив діяльність Чернівецької установи виконання покарань № 33

Додержання конституційних прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань державної кримінально-виконавчої служби, розташованих на території Чернівецької області, перебуває на постійному контролі органів прокуратури.
З метою виявлення та усунення порушень при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурор області Олег Соболь спільно із заступниками, прокурорами та спеціалістами контролюючих органів, провели комплексну перевірку діяльності Чернівецької установи виконання покарань № 33.
За результатами перевірки, встановлено, що упродовж 2017 року у вказаній установі не допущено фактів катування чи нелюдського поводження із затриманими та взятими під варту особами.
Однак, виявлено випадки неналежного дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони праці, дотримання вимог санітарно-гігієнічного стану та матеріально-побутового забезпечення, охорони здоров’я ув’язнених та засуджених, а також законодавства у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, у зв’язку із чим прокуратурою області начальнику Чернівецької установи виконання покарань № 33 внесено вказівку з вимогою вжити заходів щодо негайного їх усунення та притягнення винних до відповідальності.
Всього з початку року, з питань додержання вимог чинного законодавства, пов’язаного з обмеженням особистої свободи і інших прав людини, при утриманні осіб, взятих під варту та засуджених внесено 11 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких 13 посадових осіб Чернівецької установи виконання покарань № 33 притягнуто до дисциплінарної відповідальності.Прес-служба прокуратури Чернівецької області