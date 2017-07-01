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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
12 липня о 12.00
У приміщенні ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".

14 липня о 10.00
В приміщенні ОДАї (каб. 301) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування ринку землі в Україні».

14 липня о 18.00
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань.
Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.


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Дружина українського капітана звертається до влади Греції із проханням про звільнення чоловіка.

Вчора, 08:39 / Коментарів: 0
Дружина українського капітана звертається до влади Греції із проханням про звільнення чоловіка.Дружина українського капітана, який знаходиться у грецькій в`язниці, разом з компанією-агентом "Люмар С.А." вимагає від грецької влади звільнити капітана Невечерю та всю команду мальтійського контейнеровоза "Меконг Спіріт".

Капітан торговельного судна вже шостий тиждень знаходиться в Афінській в`язниці, тоді як його команда з 16 осіб затримана на борту пароплаву на військовій базі Суда-Бей, Крит.
Дружина українського капітана звертається до влади Греції із проханням про звільнення чоловіка.
Капітан Сергій Невечеря (61), з України, був затриманий 23 травня грецькою владою, коли судно "Меконг Спіріт" знаходилось у грецьких територіальних водах, прямуючи до Суецького канала. Незабаром після виходу з порту Ізмір, Туреччина, пароплав "Меконг Спіріт", який знаходився під командуванням капітана Сергія Невечері, був зупинений грецькою береговою охороною та відконвойований на військову базу у Суда-Бей, Крит.

Капітан Сергій Невечеря має 40-річний досвід служби на морі, 25 з них на посаді капітана, і до цього жодного разу не був звинувачений у будь-яких неправомірних діях.

Грецька влада звинувачує капітана Невечерю у тому, що він не проінформував їх про наявність небезпечного вантажу на борту (згідно з класифікацією ІМО), а також у тому що вантаж гірської вибухівки та мисливських / спортивних набоїв, з портом призначення Судан, перевозився з порушенням санкцій ООН і ЄС.

Згідно з вимогами Європейського морського агентства безпеки (EMSA), Служба Управління Руху Суден (СУРС/VTS) має бути сповіщена про наявність на борту небезпечного вантажу (згідно з класифікацією ІМО). Агентська компанія "Люмар С.А." підтверджує, що "Меконг Спіріт" має у наявності усі обов`язкові системи сповіщення та повністю відповідає усім вимогам зі сповіщення.

На шляху проходження судна, з моменту відходу з порту Ізмір та до точки перехвату грецькою береговою службою, немає (СУРС/VTS) точок, а також "Меконг Спіріт" не заходив в жоден грецький порт, отже не було необхідності або можливості сповіщення.

Увесь вантаж із призначенням "Порт Судан" був частиною юридично коректної комерційної угоди між компаніями, що діють у Туреччині та Судані, і жодна із цих компаній не підпадає під вищезазначені санкції.

"Люмар С.А." надав суду корпоративні документи, сертифікати кінцевого використання та ліцензії на імпорт як від імені турецьких відправників, так і суданських одержувачів.

Дружина капітана, Валентина Невечеря, серйозно стурбована умовами утримання її чоловіка, який приблизно два місяці знаходиться у в`язниці.

"Мій чоловік проходив грецькі острови, незабаром до того прийняв командування судном, як вже опинився у в`язниці в очікуванні суду, яке може затягнутися на довгі місяці", - каже Валентина Невечеря. - "Мій чоловік пишається своїм професіоналізмом. Він би ніколи не скоїв вчинок, який може нашкодити іншим. Його утримують в жахливих умовах у в`язниці вже на протязі шести тижнів без жодної можливості довести свою невинність. Це театр абсурду — мій чоловік у в`язниці за те, що він лише добре виконував свою роботу. Таке беззаконня викликає відразу".

Борис Луньов, Люмар С.А., заявляє:

"Цей пароплав був зданий в оренду компанії "Варамар", Одеса. Ми маємо у своєму розпорядженні усі документи та дозволи на імпорт їх вантажу. Ми повністю співпрацюємо із грецькою владою та надали усі необхідні вантажні маніфести для того щоб підтвердити, що вантаж гірської вибухівки та мисливських набоїв є цивільним та знаходиться у повній відповідності з належними постановами та санкціями ООН і ЄС.

Наш капітан Сергій Невечеря утримується у в`язниці з 23 травня, і ми робимо усе можливе для його скорішого визволення. На жаль, через відсутність прогресу ми були вимушені прийняти рішення надати справі публічного розголосу і звернути увагу громадськості на ситуацію, що склалася.

Ми апелюємо до грецької влади із проханням негайного визволення капітана Невечері, для того щоб він мав змогу повернутися на пароплав до своєї команди, або хоча б його переведення під домашній арешт. Взяття під варту капітана та затримання пароплава із 16 членами екіпажу на борту є серйозним порушенням міжнародних морських законів.

Дотримуючись стандартної процедури, команда проводить спостереження за вантажем на борту. Грецька влада не допускає підключення пароплава до берегового живлення та всіляко ускладнює постачання палива для підтримки пароплава в робочому стані. "Люмар С.А." працює над забезпеченням основних потреб екіпажу, але влада всіляко перешкоджає постачанню навіть предметів першої необхідності для команди".

У висновку пан Луньов підкреслив, що попри на постійні труднощі й неприйнятне затримання пароплава, компанія з гордістю відзначає професіоналізм екіпажу, який працює над підтриманням пароплава і вантажу в безпечному стані.


Для подальшої інформації просимо звертатися до Бориса Луньова за тел. + 41 22 5087087 або електронною поштою: legal@lumarsa.com


"Люмар С.А. - морська керуюча компанія у Швейцарії з комерційним офісом у Барселоні, Іспанія, та технічним та адміністративним відділенням у Таллінні, Естонія.

Компанія була заснована у 1994 році для забезпечення перевезення алюмінію та кольорових металів в Балтійському регіоні.

"Люмар С.А." зараз оперує флотом, що складається з двох контейнеровозів (1000 TEU) і двох суден ближнього плавання (4000 dwt), які працюють в основному в тайм-чартері з першокласними міжнародними операторами.

"Меконг Спіріт", контейнеровоз з водотоннажністю 12,380 тонн, побудований в 1996 і оперований під мальтійським прапором, досі знаходиться під арештом на території військової бази на Криті з вантажем і командою з 16-ти осіб на борту, які фактично утримуються під домашнім арештом.
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