Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
У приміщенні ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, у рамках якого буде обговорено низку актуальних для області питань. Засідання Комітету в Чернівецькій області відбудеться за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Фищука.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
За минулу добу жоден український військовий не загинув та не був поранений. Але, на жаль, вчора від поранень, отриманих внаслідок ворожого обстрілу 29-го червня на Маріупольському напрямку, помер у лікарні у місті Дніпро один український військовий.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Українські силовики нещодавно затримали особливо небезпечного бойовика-росіянина Валерія Гратова (за документами прикриття – Войтенка). Цей 64-річний чоловік – полковник повітряно-десантних сил російської армії. Встановлено, що він ще з 2014 року брав активну участь у діяльності російсько-окупаційних військ на Донбасі. У нього вилученні численні докази його злочинної діяльності: носії інформації, сепаратистські матеріали, документи, фотографії з ватажками бойовиків, зокрема покійними Толстих та Павловим, а також все ще живим Захарченком. Російські спецслужби планували призначити цього офіцера так званим «заступником міністра державної безпеки «ПМР» на окупованій території Молдови.
Підтверджені втрати противника за минулий тиждень склали 17 загиблих та 17 поранених бойовиків.
Більше 14 мільйонів користувачів смартфонів у всьому світі стали жертвами хакерської атаки вірусу CopyCat. Проникаючи в програмне забезпечення мобільного пристрою, вірус вибирає будь-які контакти Android і відправляє їм зображення. Користувач, який відкрив повідомлення, автоматично завантажує програму з розширенням apk. Розробники CopyCat отримують чималі доходи від реклами в заражених телефонах.
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.
Відповідно до доручення центру, адвокат повинен прибути для участі в засіданні Оболонського суду на 10:00 12 липня
Хмарна погода протримається у Чернівцях весь день, а ввечері небо проясниться. Удень піде дощ із грозою, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується. До 32 градусів тепла за останні 130 років 11 липня: МАКС: 32.9° (2002) МІН: 8.6° (1952) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3187 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -152, у Канаді -43, в Еспанії -55, в Італії - 49, у Нідерландах -25, у Польщі -22, в Росії -48, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 20, Франції -15, Німеччині -37, в Угорщині - 9, у Криму -43, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -15 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -7, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 17, Естонія - 3,Швейцарії - 5
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