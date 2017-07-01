На сьогоднішній апаратній нараді голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук доручив відповідним службам вивчити питання щодо наявності випадків затримки буковинцям соціальних виплат.
«Впродовж останніх 2,5 – 3-х років в державі практично не має заборгованості із виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог. Тож Чернівецька область також не повинна допустити виникнення такої заборгованості, - підкреслив посадовець. – Якщо ситуація із здійсненням подібних виплат людині гальмується внаслідок того, що пакет документів, котрі необхідно подати, неповний, варто одразу повідомити про це громадянина, аби вирішити цю проблему на місці та не затягувати процес».Від редакції: Днями облрада проголосувала за збільшення зарплат для голови Мунтяна до 40000 грн, а Мельничуку та Маковецькій по 30000. І виплачують їм вчасно