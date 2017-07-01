Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

В семи багатоповерхівках станом на 1 липня встановили побудинкові лічильники тепла. 80% вартості лічильника та робіт із його встановлення оплачено з бюджету міста, 20% - оплатили мешканці. Про це повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Олександр Буряк пише прес-служба міської ради.Лічильники тепла встановлено у наступних будинках:
1. вул.П.Орлика, 1В
- дольова участь мешканців – 9 000,00 грн.
- кошти міста – 34 907,00 грн.
- підрядна організація ПП «Енерго Тех», технічний нагляд - Пецей М.І.
2. вул.П.Орлика,1Г
- дольова участь мешканців – 11000,00 грн.;
- кошти міста – 42 663,00 грн;
- підрядна організація ПП «Енерго Тех», технічний нагляд - Пецей М.І.
3. вул.Руська, 277 (під’їзд 4-6)
- дольова участь мешканців – 11000,00 грн.
- кошти міста – 42 663,00 грн.
- підрядна організація ПП «Енерго Тех», технічний нагляд - Пецей М.І.
4. вул.Руська, 251А
- дольова участь мешканців – 16 982,00 грн.
- кошти міста – 67 688,00 грн.
- підрядна організація ТОВ НВП «Евріка»,технічний нагляд Пецей М.І.
5. вул.Руська, 279 (під’їзд 3-5)
- дольова участь мешканців – 12 316,00 грн.
- кошти міста – 49 264,00 грн.
- підрядна організація ТОВ НВК «Евріка»,технічний нагляд Пецей М.І.
6.вул.Руська, 265 (під’їзд 1-2)
- дольова участь мешканців – 10 370,00 грн.
- кошти міста – 41 480,00 грн.
- підрядна організація ТОВ НВК «Евріка»,технічний нагляд Пецей М.І.
7.вул.Південно-Кільцева, 9 -ОСББ «Озерне»
- дольова участь мешканців – 7 780,00 грн.
- кошти міста – 30 214,00 грн.
- підрядна організація ТОВ НВК «Евріка»,технічний нагляд Пецей М.І.
Програма встановлення будинкових лічильників обліку тепла на умовах 80% співвфінансування з міського бюджету працює. Заявки від мешканців на включення до програми та встановлення лічильника тепла приймає департамент ЖКГ міської ради. Побудинкові лічильники тепла встановлюються до початку опалювального сезону.