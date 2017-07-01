«Доступні ліки» в Чернівецькій області крізь призму цін

До відома споживачів.

При виникненні питань щодо правомірності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, рекомендуємо звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за допомогою та роз’ясненнями.

Звертаємо увагу, що для отримання погодження Державної регуляторної служби України на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю), у зверненні необхідно обов’язково зазначити наступну інформацію:

- найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання, у відношенні якого подається звернення;

- місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи-підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- обґрунтувати суть питання щодо якого виникла потреба у поданні запиту;

- надати підтверджуючі документи, що засвідчують про застосовані ціни (тарифи), тобто чеки, квитанції, рахунки тощо.

На виконання доручення Уряду, сектором контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області у співпраці із найбільшими аптечними мережами, які приймають участь у програмі «Доступні ліки» та уклали відповідні договори з розпорядниками бюджетних коштів, розроблено та запроваджено механізм збору й аналізу інформації щодо дотримання останніми вимог цієї програми.Спеціалістами сектору щомісячно, на підставі інформації, наданої суб’єктами господарювання, проводитиметься дослідження в частині правильності застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які ввійшли до програми реімбурсації.Так, за червень місяць поточного року аналізом охоплено 41 аптечний заклад різних фармацевтичних фірм нашого регіону, проаналізовано 7867 цін на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню по 48 торговим назвам лікарських препаратів. Зокрема, опрацьовано рівні граничних оптово-відпускних, закупівельних, фактичних роздрібних цін та розмірів застосованих торговельних надбавок. Про це інформує Сектор контролю за регульованими цінами ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.За результатом проведеного дослідження порушень державної дисципліни цін при реалізації лікарських засобів по програмі «Доступні ліки» не встановлено.Проведена робота спрямована на запобігання випадків порушень державної дисципліни цін на лікарські засоби.Також, сектор контролю за регульованими цінами звертає увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 №180 з 01 липня 2017 року втратила чинність постанова КМУ від 05.09.1996 №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету». У зв’язку з цим, заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, під час проведення закупівель ліків повинні користуватися оновленою редакцією Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».