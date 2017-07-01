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Новини
13:39
10 липня

Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

13:21
10 липня

Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

10:59
10 липня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив більше мільйона

10:58
10 липня

Як подати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі

10:55
10 липня

Що робити у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:54
10 липня

Лісова державна охорона з початку 2017 року виявила в області 39 випадків незаконних рубок

09:48
10 липня

Виробничий травматизм на Буковині зменшився

09:42
10 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 9 липня 2017 року

09:33
10 липня

З 1 липня працює автоматизована система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків

09:32
10 липня

Електронний кабінет запрошує платників

08:51
10 липня

Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей

10:20
07 липня

Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

10:19
07 липня

Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу в СМ КОР

10:17
07 липня

Порядок заповнення податкової декларації підприємцем – платником єдиного податку у разі виправлення самостійно виявлених помилок

09:53
07 липня

З початку року до органів прокуратури Чернівецької області надійшло понад 2 тисячі звернень

09:12
07 липня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила бюджет Чернівців на 44 мільйони

09:10
07 липня

Податкові «новачки»: облік новостворених платників

08:53
07 липня

Рівень розрахунків населення Чернівецької області у січні-травні 2017 року за послуги ЖКГ

14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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Що, Де, Коли
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".


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Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

Вчора, 13:21 / Коментарів: 0
Виконавча влада області постійно тримає на контролі ситуацію щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО на Буковині.

Щодо надання медичної допомоги, то лікарі первинної медико-санітарної допомоги здійснюють активний патронаж демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей із подальшим скеровуванням на обов’язковий медичний огляд.

Станом на липень 2017 проведено 4033 активних відвідувань, для проведення стаціонарного обстеження та лікування демобілізованих військовослужбовців в області визначені лікувальні установи вторинного та третинного рівнів. Так, в лікувально-профілактичних установах області надано медичну допомогу 1662 учасникам АТО. В обласному медичному діагностичному центрі пройшло обстеження 1395 учасників АТО. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Чернівецьким центром медико-соціальної експертизи освідчено на предмет встановлення групи інвалідності та відсотків втрати працездатності 74 учасників АТО у 2017 році із них визнано інвалідами 52 осіб.

В області функціонує Центр медико-психологічної реабілітації осіб, які перенесли бойову психічну травму. Всього з початку проведення АТО – 695 військовослужбовців пройшли стаціонарне лікування в обласній психіатричній лікарні.

Чернівецьким обласним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молодістворено інформаційний сайт за інтернет-адресою: dopomoga-cv.gov.ua.

Щодо забезпечення житлом сімей учасників бойових дій які загинули (померли) під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, то на ці потреби передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11 млн. 170 тис. грн.Відповідно до рішень комісій про виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 19 сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та 2 інвалідам І – ІІ групи з числа військовослужбовців перераховано кошти в загальній сумі 11 млн. 81,3 тис. грн.. на їх рахунки зі спеціальним режимом використання.

Станом на 07липня 2017 на квартирному обліку перебуває: 5 сімей загиблих учасників АТО та 4 особи з інвалідністю І – ІІ групи з числа військовослужбовців.
За інформацією управління молоді та спорту облдержадміністрації в Чернівецькій області станом на 07 липня 2017 році охоплено оздоровленням та відпочинком 874 дитини учасників АТО (з них 39 дітей, батьки яких загинули в АТО).

Окрім того, діє Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей при обласній державній адміністрації за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 245, каб. №19.

Керівником Центру - учасник антитерористичної операції Валерій Краснян. В Центрі організовано роботу телефонних «гарячих ліній» (номери телефонів 0639296286, 0951441533).
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