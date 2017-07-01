Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

Виконавча влада області постійно тримає на контролі ситуацію щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО на Буковині.



Щодо надання медичної допомоги, то лікарі первинної медико-санітарної допомоги здійснюють активний патронаж демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей із подальшим скеровуванням на обов’язковий медичний огляд.



Станом на липень 2017 проведено 4033 активних відвідувань, для проведення стаціонарного обстеження та лікування демобілізованих військовослужбовців в області визначені лікувальні установи вторинного та третинного рівнів. Так, в лікувально-профілактичних установах області надано медичну допомогу 1662 учасникам АТО. В обласному медичному діагностичному центрі пройшло обстеження 1395 учасників АТО. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.



Чернівецьким центром медико-соціальної експертизи освідчено на предмет встановлення групи інвалідності та відсотків втрати працездатності 74 учасників АТО у 2017 році із них визнано інвалідами 52 осіб.



В області функціонує Центр медико-психологічної реабілітації осіб, які перенесли бойову психічну травму. Всього з початку проведення АТО – 695 військовослужбовців пройшли стаціонарне лікування в обласній психіатричній лікарні.



Чернівецьким обласним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молодістворено інформаційний сайт за інтернет-адресою: dopomoga-cv.gov.ua.



Щодо забезпечення житлом сімей учасників бойових дій які загинули (померли) під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, то на ці потреби передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11 млн. 170 тис. грн.Відповідно до рішень комісій про виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 19 сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та 2 інвалідам І – ІІ групи з числа військовослужбовців перераховано кошти в загальній сумі 11 млн. 81,3 тис. грн.. на їх рахунки зі спеціальним режимом використання.



Станом на 07липня 2017 на квартирному обліку перебуває: 5 сімей загиблих учасників АТО та 4 особи з інвалідністю І – ІІ групи з числа військовослужбовців.

За інформацією управління молоді та спорту облдержадміністрації в Чернівецькій області станом на 07 липня 2017 році охоплено оздоровленням та відпочинком 874 дитини учасників АТО (з них 39 дітей, батьки яких загинули в АТО).



Окрім того, діє Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей при обласній державній адміністрації за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 245, каб. №19.



Керівником Центру - учасник антитерористичної операції Валерій Краснян. В Центрі організовано роботу телефонних «гарячих ліній» (номери телефонів 0639296286, 0951441533).