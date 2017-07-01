Тіллерсон зробив важливу для України заяву стосовно Росії

Санкції з Росії не будуть зняті, поки не буде звільнена територія України. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає Інтерфакс-Україна.
Він також підкреслив, що Росія повинна виконати умови Мінських угод. "Ми також говорили детально про санкції. І отримали підтвердження, що до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди і не буде звільнена українська територія, мови про зняття санкцій вестися не буде", – сказав Тіллерсон
У свою чергу Порошенко підкреслив, що США також висловили підтримку в поверненні Україні окупованого Росією Криму. "Пан держсекретар запевнив мене, що Крим завжди на порядку денному і питання забезпечення територіальної цілісності та припинення незаконної анексії Криму є також твердою умовою для зняття санкцій з РФ", – додав Порошенко.
Джерело: http://acc.cv.ua/ukrajina/24114-tillerson-zrobiv-vazhlivu-dlya-ukrajini-zayavu-stosovno-rosiji. Сайт http://acc.cv.ua/