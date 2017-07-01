Глава Держдепу США Рекс Тілерсон прибув до Києва

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
-Добре, що хоч так "ощасливили" нас, українців. Це його перший візит в Україну. Рекс Тілерсон зустрінеться з президентом Порошенком та представниками уряду України. Разом з державним секретарем США в Україну прибув і нещодавно призначений спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.
Порядок денний зустрічі: Рекс Тілерсон представить Петру Порошенку спеціального представника Держдепу США по Україні Курта Волкера, а також доведе до відома Петра Порошенка зміст розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо України, яка цими днями відбулась у Гамбурзі. Відтак сторони перейдуть до обговорення таких тем: "територіальна цілісність України, хід реформ, зокрема економічних, політичних і реформ у військовій сферах".
Політики, журналісти, дипломати сподіваються, що Петро Порошенко проінформує Рекса Тілерсона про наміри змінити статус АТО на якийсь інший: деокупацію Донбасу, чи реінтеграцію. Якщо Вашингтон дасть "добро" на це, то можемо сподіватися, що законопроект вже у вересні буде внесений на розгляд у Верховну Раду України.