Глава Держдепу США Рекс Тілерсон прибув до Києва

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:39
10 липня

Лічильники обліку споживання тепла встановили ще в семи чернівецьких багатоповерхівках

13:21
10 липня

Інформація про стан надання медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в Чернівецькій області

10:59
10 липня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив більше мільйона

10:58
10 липня

Як подати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі

10:55
10 липня

Що робити у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:54
10 липня

Лісова державна охорона з початку 2017 року виявила в області 39 випадків незаконних рубок

09:48
10 липня

Виробничий травматизм на Буковині зменшився

09:42
10 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 9 липня 2017 року

09:33
10 липня

З 1 липня працює автоматизована система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків

09:32
10 липня

Електронний кабінет запрошує платників

08:51
10 липня

Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей

10:20
07 липня

Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

10:19
07 липня

Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу в СМ КОР

10:17
07 липня

Порядок заповнення податкової декларації підприємцем – платником єдиного податку у разі виправлення самостійно виявлених помилок

09:53
07 липня

З початку року до органів прокуратури Чернівецької області надійшло понад 2 тисячі звернень

09:12
07 липня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила бюджет Чернівців на 44 мільйони

09:10
07 липня

Податкові «новачки»: облік новостворених платників

08:53
07 липня

Рівень розрахунків населення Чернівецької області у січні-травні 2017 року за послуги ЖКГ

14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Депутат Ольга Кобевко змусила регіоналів вибачитися за ...Укладення трудового договору є обов’язковим при оформле ...Газета «Час» і сайт «Час» мають повагу і довіру чернівч ...У селі на Буковині чоловік накинувся на знімальну групу ...За зраду Майдану – ганьба! (відео)Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців зая ...Недолюстрований Олександр Лієв, якого вимагав люструват ...Вчителі Буковини вимагають відставки директора департам ...Заробітна плата працівників Чернівецької області у трав ...Буковинка намагалась вивезти до Румунії понад три тисяч ...На Буковині прикордонник-кінолог зі службовим собакою д ...У Чернівцях найдорожче стати стоматологом. Ціни на навч ...За напад на поліцейську буковинцю загрожує 5 років позб ...Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикор ...Ледве не щодня чернівецькі правоохоронці вилучають нарк ...
Що, Де, Коли
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".


Календар
«    Липень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Глава Держдепу США Рекс Тілерсон прибув до Києва

Вчора, 12:05 / Коментарів: 0
Глава Держдепу США Рекс Тілерсон прибув до КиєваНаш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:

-Добре, що хоч так "ощасливили" нас, українців. Це його перший візит в Україну. Рекс Тілерсон зустрінеться з президентом Порошенком та представниками уряду України. Разом з державним секретарем США в Україну прибув і нещодавно призначений спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

Порядок денний зустрічі: Рекс Тілерсон представить Петру Порошенку спеціального представника Держдепу США по Україні Курта Волкера, а також доведе до відома Петра Порошенка зміст розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо України, яка цими днями відбулась у Гамбурзі. Відтак сторони перейдуть до обговорення таких тем: "територіальна цілісність України, хід реформ, зокрема економічних, політичних і реформ у військовій сферах".

Політики, журналісти, дипломати сподіваються, що Петро Порошенко проінформує Рекса Тілерсона про наміри змінити статус АТО на якийсь інший: деокупацію Донбасу, чи реінтеграцію. Якщо Вашингтон дасть "добро" на це, то можемо сподіватися, що законопроект вже у вересні буде внесений на розгляд у Верховну Раду України.
СХОЖІ НОВИНИ:
У Гамбурзі стартував дводенний саміт G20Ще раз повернуся до "потужної" зустрічі Петра Порошенка і Дональда ТрампаБілий Дім про результати зустрічі Петра Порошенка з Дональдом ТрампомДо нас стукає дід Безвіз!!!Порошенко і Европа
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"