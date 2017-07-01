Чернівці відярмаркували

фото з сайту Чернівецької ОДА
8-9 липня в Чернівцях відбувся ювілейний Петрівський ярмарок, на якому були пристутні жителі міста, гості, а також представники з різних областей, які брали участь у відкритті.
Загалом у популярному дійстві взяли участь близько семисот підприємців зі всієї України і навіть іноземці. По місту було розміщено близько тисячі наметів.
На ярмарку можна було купити продукти харчування, сувеніри, побутову техніку, а також автомобілі.
Перший ярмарок було проведено ще за часів Австро-Угорщини у 18 столітті, 1786 року. Він був центром торгівлі не лише Буковини, а й усього південного сходу Європи, на ньому можна було вторгувати все, що завгодно, навіть худобу. Традиційним для ярмарку були виступи музикантів, місцевих артистів та бардів, які розважали жителів та гостей міста. Свою назву ярмарок отримав завдяки тому, що припадав на свято Петра і Павла.
Ювілейний Петрівський ярмарок розпочався співами та танцями різних колективів, а також виносом прапора України, Чернівців та штандарту Петрівського ярмарку.
На завершення дійства жителі міста, творчі колективи та гості Чернівців пройшли святковою колоною до Центрального парку культури і відпочинку імені Т.Шевченка, де й розпочалось урочисте відкриття міського свята. На площах і вулицях вирували ярмаркові заходи, де на жителів та гостей чекав великий вибір товарів та виробів майстрів, а також спортивні та концертні програми.
Василь Михальчук,
студент ЧНУ