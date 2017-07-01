Проміняв Майдан на гроші: лікар Комаровський втрапив у гучний скандал

Він неодноразово скаржився на низькі прибутки від українських ефірів, а нещодавно з'явилися докази того, що лікар непогано заробляє в сусідній країні
Відомий український лікар-педіатр, телеведучий Євгеній Комаровський, незважаючи на російську агресію, спокійно заробляє гроші на потребах північного сусіда.
Очевидці опублікували у Facebook знімок, зроблений у Санкт-Петербурзі: на фото показана афіша, яка підтверджує, що мешканців міста запрошують на фестиваль із участю українського лікаря.
"Ви так полум'яно оспівували Майдан… тепер ви заробляєте грошики в Росії? А полум'яні патріоти України знають, що ви вчите москалів зміцнювати своє здоров'я і продовжити життя?" - пишуть у коментарях.
Користувачі одразу відреагували на такий вчинок Комаровського. Деякі натякають на те, що він неодноразово скаржився на низький заробіток від українських ефірів, інші – нагадали йому про гучні заяви щодо вітчизняної медицини і зовсім не дивуються такому повороту подій.Джерело