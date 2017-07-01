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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

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Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова

Вчора, 11:42 / Коментарів: 0
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова


Вже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова

Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Бо обов`язки, покладені на нього державою, виконував чесно, професійно і сумлінно. Більше того, за період керування службою у Чернівецькій області Сеничак зумів значно збільшити надходження до державної казни. І, що характерно, за цих умов не був посилений тиск на бізнес. А, навпаки, підприємці одержали чимало преференцій від ДФС. Вони з полегшенням зітхнули. Бо тиск і невиправдані перевірки Сеничак зупинив. Натомість він віднайшов можливості розвалити схему обману держави на десятки, а той сотні мільйонів доларів. Це була так звана «горіхова справа». Всі горіхи, які відправлялись за кордон до керівництва податковою Сеничаком, зовсім не обкладалися податками ні на території районів, де вирощували їх, ні на митницях. Цього продукту ніби не було. І у той же час він приносив надприбутки ділкам, котрі вміло користувалися схемами. Сеничак грошові потоки від експорту горіхів повернув до держави. Це була гучна «горіхова справа». За неї у порядних країнах ордени і медалі дають. Але не в Україні.

Насіров і його гоп-компанія хабарників та здирників тільки лікті кусали і зубами скреготіли. Адже і їхні долі від цих оборудок йшли вже не у власні кишені та на оплату квартир у Лондоні. А до бюджету України. Цього Насіров простити Сеничаку вже не хотів і не міг.
Щоправда, коли Михайла Ярославовича звільнили з посади, горіхова мафія знову розгулялася на повну силу, губернатор Одеської області Міхаіл Саакашвілі спробував повторити подвиг Сеничака, але нічого у нього не вийшло.

А на патріотичного і чесного фіскала у Чернівецькій області продовжували тиснути і шукати будь-який привід, аби не дозволити працювати на благо України.
Обурило Насірова та йому подібних і те, що Михайло Сеничак категорично відмовився від користуванням службовим транспортом. Своїх підлеглих спонукав до цього. На жаль, не всі відразу наслідували добрий приклад керівника. Але Сеничак таки добився того, що тільки завдяки обмеженню використання службових автівок ДФС у Чернівецькій області економило щороку не менше 1 мільйона гривень.

А це був прекрасний приклад для всієї України, де чиновники для власних потреб витрачають сотні мільйонів народних гривень. Тільки на те, що авта возять їхні тіла.

Швидко Михайло Сеничак здобув авторитет у колективі, який до нього і після нього гнобили і гноблять різні начальники. Бо для них головне - особиста нажива, а не народне благополуччя. Аби наживатися, треба було змушувати підлеглих порушувати закон, ризикувати свободою. А найголовніше, торгувати совістю. Не всі у ДФС були такими, як Насіров і його кліка. Там чимало працювало і працює порядних і чесних професіоналів. Саме їм за керівництва Сеничака стало вільніше дихати і трудитися.

З іншого боку, підприємці почали ставитися до податківців, як до партнерів, а не як до здирників. Гасло: «Заплати податки і спи спокійно» за Сеничака в ДФС Чернівецької області набуло реального змісту, а не пустих слів.
Не міг простити Насіров і відкритість Сеничака перед людьми та ЗМІ.

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова


Михайло Ярославович у перші дні керування службою буквально відкрив всі двері податкової. Кожен, кому потрібно було, міг вільно зайти до будь-якого кабінету та спеціаліста. Спробуйте нині зайти до будинку податкової служби у Чернівецькій області. Спершу доведеться пройти суворий контроль на вході. А потім всі двері на поверхах замкнені, всі кабінети зачинені.

Від кого чи від чого ховаються фіскали без Сеничака на Буковині? Що вони роблять за зачиненими дверима та з охороною? Рахують гроші? То кому ті гроші потім передають? Насірову, котрий вносить готівкою 100 мільйонів застави за своє звільнення?!

Щотижня Сеничак проводив прес-конференції та зустрічі з журналістами. Він зробив податкову і податківців доступними і зрозумілими для тих, хто платив податки. Сеничак виводив податкову на світло.

А Насіров і його поплічники ховали все у тінь. Тоді ми ще не знали всього про Насірова (та й сьогодні нам не все ще відомо).

У системі, яка вся загрузла у корупції, хабарах, злодійстві, Михайло Сеничак виглядав «білою вороною». Він не крав, хабарі не брав, у корупційних схемах участі не брав. Все, що мав і умів, віддавав державній службі та Україні. З перших днів війни на Донбасі допомагав добровольцям і воїнам ЗСУ. Він організовував гуманітарні конвої, сам сідав за кермо буса і їхав з різним вантажем на війну. Ризикував своїм транспортом, майном, здоров`ям і життям. Що й говорити, коли 5 липня 2014 року українські війська звільнили Слов`янськ від російських окупантів, то через день-два Михайло Сеничак з групою волонтерів був у цьому місті, допомагав людям і воїнам АТО. Робив це все за рахунок своїх вихідних та відпусток.

Насіров бісився, але вдіяти нічого не міг. Бо не було до чого причепитися.

… Це сталося 10 травня 2016 року. Саме тоді на Буковині розпочалася акція, започаткована депутатом Чернівецької обласної ради Ольгою Кобевко. Вона була спрямована на виявлення подвійного громадянства серед чиновників, держслужбовців та депутатів. Бо нікому вже не в дивину те, що чи не кожен 5-й буковинець має паспорт громадянина Румунії. Аби не допустити того, щоб держслужбовці України, депутати мали подвійне громадянство, Ольга Кобевко особисто звернулася із заявою до уряду Румунії, аби той публічно відповів, чи має вона паспорт Румунії? Чи подавала заяву на отримання громадянства Румунії? Коли депутат одержала негативну відповідь від уряду сусідньої держави, вона її опублікувала і звернулася до всіх своїх колег та держслужбовців наслідувати цей приклад.

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова


Одним із перших відгукнувся Михайло Сеничак. Він подав заяву Генеральному консулу Румунії у Чернівецькій області з проханням повідомити його і громадськість про те, чи просив він громадянство Румунії.

Сеничак з цим запитом був сфотографований перед консульством. Цю фотографію було розміщено у ФБ з таким підписом Михайла Сеничака: «Приймаю естафету від Ольги Кобевко. Надіслав відповідний запит до Генконсула Румунії. Готовий надіслати такий же запит з приводу отримання громадянства будь-якої країни світу. Служу народу України!»

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова


Нагадаємо, це було 10 травня 2016 року. Звідки тоді було знати Сеничаку, що ці його слова, фотографія під консульством його начальника Романа Насірова врізали, як серпом по помідорах. Хто з нас тоді міг знати, що Насіров, головний податківець України, на той час уже був громадянином Великобританії, підданим її величності королеви Єлизавети?!

Слова Сеничака Насіров сприйняв, як погрозу собі, як натяк на те, що й він повинен би так вчинити.

Зі страху і ненависті 13 травня Насіров звільняє Сеничака з посади керівника ГУ ДФС у Чернівецькій області. А менше, ніж за рік, Насірова закували у кайдани за хабарі, за корупцію, за крадіжки, за грабунок Української Держави. ЗА ПОРУШЕННЯ присяги державного службовця.
Пам`ятаєте, яку основну причину звільнення Сеничака визначив цей негідник: «за порушення присяги державного службовця».

Це, хто порушив присягу? Сеничак, який на службі користувався власним авто, економив гроші для України, збільшив надходження грошей до бюджету, вивів на світло і надав публічності і відкритості діяльності податкової, ризикував заради перемоги над загарбниками на Сході України, не брав хабарі, не крав, не мав подвійного громадянства?!

Чи, може, цей мерзотник Насіров порушив присягу державного службовця України, який на службі здобув собі мільярди, має паспорт громадянина Великобританії, розвалював Українську економіку?!

І, наостанок, у довідках написаних проти Сеничака, Насіров і його прихвосні звинуватили Михайла Ярославовича у тому, що він допомагав… українським Збройним Силам у боротьбі з російськими загарбниками!!!

Виходить, Насіров ще й явний ворог української нації…

А, може, він й подвійний чи потрійний агент? Окрім того, що підданий її величності, ще й працює на Путіна. Бо тільки путніський холуй міг так розправлятися зі справжніми українськими патріотами і професіоналами.

Петро Кобевко

Р.S. Михайло Сеничак виграв суди всіх інстанцій. Суди постановили негайно відновити його на посаді. Але ті, хто залишився після Насірова, зволікають скільки можуть. Напевне, все ж вони такі, як і їхній патрон Роман Насіров.
Але вони уже нікуди не подінуться. Мусять підкоритися. Та правоохоронцям, СБУ варто би уважніше подивитися, які люди сидять у ДФС України і чи не працюють вони на ворогів нашої держави…
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