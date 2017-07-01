Тарас Батенко: Для УКРОПу завжди в пріоритеті є захист прав пересічних людей

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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Що, Де, Коли
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".


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Тарас Батенко: Для УКРОПу завжди в пріоритеті є захист прав пересічних людей

Вчора, 11:32 / Коментарів: 0
Тарас Батенко: Для УКРОПу завжди в пріоритеті є захист прав пересічних людейПро реформи, вибори до ОТГ, захист інтересів пересічних громадян спілкуємося з народним депутатом України, головою політради партії УКРОП Тарасом Батенком.

- Тарасе Івановичу, вітаємо вас у Чернівцях. Розкажіть, над вирішенням яких завдань наразі працює УКРОП?

Насамперед хочу сказати, що Буковина і Чернівці зокрема це - прекрасна земля, історично і культурно багата. Тут є чудові люди - справжні патріоти, які знають, як берегти цю землю і боротися за неї. Українське об`єднання патріотів - це люди, які пройшли в боротьбі. У боротьбі через фронт. Сьогодні Східний фронт - це рубіжборотьби з Росією в цій неоголошеній війні, яка досі називається анти терористичною операцією, яке не може тривати місяцями. Вважаю, що треба шукати альтернативу мінському процесу. Треба змінювати формат, активніше залучати США, Францію, Німеччину. Дуже важливо у мінському процесі є і те, щоб не випала з поля зору проблема Криму.

Щодо втілення завдань, то для УКРОПу завжди пріоритетним є захист прав пересічних людей. Наші депутати, активісти не чекають, поки до них надійдуть сотні звернень про вирішення тієї чи іншої проблеми. УКРОП блискуче застосовує законодавчу базу і свої сили для розв`язання таких проблем, які можуть роками перекидати з одних кабінетів в інші.

- У Чернівецькій області нещодавно проходили вибори до об`єднаних територіальних громад, де УКРОП також отримав хороші результати. Але наразі є села, де тільки формуються ОТГ і багато людей не погоджуються на запропоновану їм громаду. Як діяти в таких випадках?

УКРОП показав четвертий результат по країні на виборах до місцевих рад. На Буковині партія ввійшла до списку лідерів. За результатами виборів шестеро укропівців стали депутатами в ОТГ і це свідчення довіри, яку вони будуть підтверджувати і надалі своєю роботою. Також добрий результат мають укропівці на виборах до Вижницької та Вашківецької міських громад. Щодо формування ОТГ, то наша позиція в цьому питанні була і є незмінною. Найперше - це добровільність об`єднання, що, власне, і передбачає чинне законодавство.

- Однією з найболючіших проблем як Буковини, так і України в цілому є масова вирубка лісів. Як, на вашу думку, на державному рівні вирішити цю проблему? Які механізми мають бути задіяні?

Це проблема особливо актуальна в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях. Ми як депутати ухвалили низку законодавчих актів, щоб заборонити вивезення лісу-кругляка. Але його все одно вивозять, і тут вже питання до контролюючих органів, в який спосіб вони відслідковують ці речі, в який спосіб вони карають. Закон не виконується повною мірою, або знайшли шпарини, які дозволяють його обходити. І якщо далі це неподобство триватиме, то ми знищимо зелені легені України і небезпечно наблизимося до глобальної катастрофи. Вважаю, за вирубку лісів слід притягати до кримінальної відповідальності і суворо карати.

- До питання про ввезення в Україну вживаних автомобілів. Наскільки це доцільно і чи на часі це питання?

Звісно, чекати кращих часів можна довго. Але європейський шлях Україна вже обрала давно. Тож і рухатися в цьому напрямку потрібно щоденно. Не чекати, а висловлювати свою думку і не зволікати. До прикладу, щоб накопичити на будь-яку новеньку автівку, навіть най¬дешевшу вітчизняну, звичайний українець повинен працювати 5 - 7 років, відкладаючи все, що заробляє. А придбати ж те, що люди хотіли б, та за такою ціною, яку вони собі мо¬жуть дозволити, держава не дозволяє, а вигадує все нові формальні перепони. У нас велика потреба у технічно справних автомобілях, які би міг собі дозволити будь-який громадянин України. Запропоновані нами законопроекти №5561 і 5562, наближають нас до Європи, і ми будемо боротися до останнього, щоб винести ці законопро¬екти у сесійну залу та ухвалити їх.

- Яке ваше ставлення до проведення реформ?

До прикладу, земельна реформа. За неї нас змушує голосувати МВФ, який дає кредити, а від них ми залежні. Але в той же час, ці кошти спрямовуються не на реальний сектор економіки, а на поповнення наших золотовалютних запасів. Разом з тим розуміємо, що ринок землі в умовах війни відкривати не можна. Ми ж не знаємо, чи не прийдуть підставні особи, чи великі латифундисти, які почнуть скуповувати землю за безцінь. Реально не зможемо поставити на ноги дрібного сільськогосподарського виробника. Наголошую, не великого, який використовує паї і сплачує мізерні кошти людям, а саме дрібного виробника. Ми не хочемо, щоб у людей відібрали землю.

Так само медична реформа не має обернутися винятково на закриття сільських лікарень, амбулаторій. За таких умов люди не зможуть отримувати якісну первинну медицину, а діставатися госпітальних округів доведеться здебільшого бездоріжжям. Тобто нема супутнього процесу - ремонту доріг. Ми розуміємо, що має бути страхова медицина, але держава має дати соціальні гарантії - компенсації за ліки, допомога особам з обмеженими можливостями. Це має бути чітко регламентовано відповідним законодавством.

- На вашу думку, чи маємо шанс побороти корупцію?

Проблема корупції значною мірою успадкована. І це питання є зараз надзвичайно актуальним. Після Революції Гідності корупції менше не стало в країні. Вона присутня у всіх вертикальних нішах нашого суспільства. Ми маємо розуміти, що мають бути досягнуті прагнення Майдану. Сподіваюся, суспільство правильно оцінює ситуацію, хто є хто і на виборах висловить свою думку і свою позицію.

- Як гадаєте, чи настане в країні порядок?

З формуванням громад українці будуть виважено ставитися до вибору депутатів, голів ОТГ. Потрібно обирати професіоналів, які на своїх місцях будуть наводити порядок, працювати для розвитку своїх громад і України загалом. І я впевнений, що Українське об`єднання патріотів має достатньо фахівців, які можуть впоратись із найскладнішими завданнями.
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