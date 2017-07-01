Буковинка потрапила до реанімації, поївши грибів

На Путильщині через отруєння грибами до лікарні госпіталізовано буковинку. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
9 липня до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння грибами поступила мешканка села Киселиці Путильського району, 1987 року народження.
З метою запобігання випадкам отруєння грибами, Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадує правила безпеки, яких слід дотримуватись:
- не збирайте гриби, якщо не впевнені, що знаєте їх, якими б апетитними вони не здавалися;
- купуйте гриби тільки в торгівельній мережі, уникайте стихійних ринків;
- не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках – вони не завжди відповідають дійсності;
- у жодному разі не давайте їсти гриби дітям!
- не куштуйте сирі гриби;
- перед приготуванням гриби ретельно очистіть і вимийте їх, пам’ятайте, що гриби підлягають кулінарній обробці в день збирання.