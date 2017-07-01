У неділю втопилося двоє буковинців: один у Дністрі, інший у річці Прут

9 липня у Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 2 чоловіків. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Зокрема, у місті Новодністровську на березі річки Дністер відпочивав мешканець міста Сокиряни, 1983 року народження. Чоловік вирішив скупатися, зайшов у річку та зник під водою. На місце події направили працівників державного професійного рятувального поста державної пожежно-рятувальної частини № 8 міста Новодністровськ. Однак до приїзду рятувальників тіло чоловіка підняли на берег місцеві мешканці. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу Сокирянської центральної районної лікарні.
Того ж дня місті Чернівці на вул. Козятинській під час відпочинку на річці Прут втопився чоловік, 1958 року народження. Його тіло підняли на берег рибалки. Для встановлення причини смерті тіло також направили на судово-медичну експертизу у місто Чернівці.
Від початку року на Буковині внаслідок необережного поводження на воді вже загинуло 10 людей, з них 1 дитина. Рятувальники застерігають: щоб вберегти себе від небезпеки, будьте обачними під час відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки у визначених місцях, де постійно чергують рятувальники, котрі, у разі потреби, зможуть вам прийти на допомогу. Не запливайте далеко від берега і не купайтеся там, де вам невідоме дно, стежте у воді за дітьми та не дозволяйте малечі купатися без нагляду. Будьте обережні на воді!