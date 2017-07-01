На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив більше мільйона

Упродовж першого півріччя цього року представники чернівецького бізнесу перерахували до бюджету 1122,6 тис. грн. екологічного податку, що на 171,6 тис. грн., або на понад 15 відсотків більше минулорічних показників. Про це повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Станом на 01.07.2017 р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 1161 платників екологічного податку.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до п. 240.1 Податкового кодексу України платниками екоподатку є суб’єкти господарювання, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
• викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
• скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
• розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
• утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
• тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.