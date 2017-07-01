Лісова державна охорона з початку 2017 року виявила в області 39 випадків незаконних рубок

Охорона державного лісового фонду від правопорушень, у першу чергу – від незаконних рубок, є одним з основних завдань діяльності Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства та підпорядкованих йому державних лісогосподарських підприємств - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.
Працівники державної лісової охорони Буковини у І півріччі 2017 року виявили і документально зафіксували 39 випадків самовільних рубок, обсягом 151 кубічний метр деревини. Лісопорушники завдали державі шкоди на 731,1 тис. грн.
«У 26 випадках працівники державної лісової охорони встановили правопорушників: оперативно застали їх на місці злочину або виявили за гарячими слідами», – повідомляє головний спеціаліст відділу лісового господарства та мисливства ЧОУЛМГ Микола Орендович.
У 13 випадках (з 39-ти) порушників встановити не вдалося. Офіційні протоколи з даними про ці правопорушення передані, як належить, до правоохоронних органів, які наділені правом проведення слідчих дій.
Загалом з 18 справ щодо незаконних рубок, переданих лісовою охороною правоохоронним органам області, розглянуто та спрямовано в суди всього 3 справи. Водночас з 9 справ, переданих до розгляду в суди та арбітражі безпосередньо державною лісовою охороною, сім вже розглянуто. Однак слід відмітити, що суди виносять надто ліберальні рішення щодо встановлення і відшкодування державі сум збитків, завданих незаконними рубками. У той час, коли державна лісова охорона довела суму збитків у 73,9 тис грн, суди призначили відшкодувати правопорушникам всього 8,1 тис грн (майже у десять разів менше).
Зауважимо, що у добровільному порядку лісопорушники відшкодували державі 80 тис грн (у 7 випадках).
«Проблемним питання залишається законодавчо встановлені незначні адміністративні штрафи за скоєні лісопорушення, – зауважує Микола Орендович. – Ми давно пропонуємо суттєво збільшити штрафи за незаконні рубки. Тоді було б менше охочих цупити у держави ліс», – наголошує посадовець.