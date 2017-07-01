За зраду Майдану – ганьба! (відео)

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".
ГО «Майдан» на Буковині суворо питає з тих, хто на спині революціонерів та завдяки революції 2014 року прийшов до влади. Але зараз уже повністю від ідей Майдану відійшов і на них не звертає уваги. За зраду Майдану – кара.
Таким чином покарали вже екс-губернатора Буковини колишнього УДАРівця, а потім народноконтролівця, а тепер саакашвілівця Романа Ванзуряка. Потім вигнали з ради Майдану за ренегатство заступника голови Чернівецької обласної ради свободівця Віталія Мельничука та його колегу з міської ради Ілюка.
А зараз на раду Майдану запросили голову ОДА Олександра Фищука аби він розповів, як не зраджує Майданові. Ось що з цього вийшло: