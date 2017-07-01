Виробничий травматизм на Буковині зменшився

З початку року на підприємствах Чернівецької області сталося 15 нещасних випадків, два з яких - зі смертельним наслідком. Про це повідомляє Управління Держпраці у Чернівецькій області.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виробничий травматизм в регіоні зменшився: у січні-червні 2016 року сталося 18 нещасних випадків, у тому числі, шість із них - зі смертельним наслідком
Найбільша кількість травмувань на виробництві цьогоріч мала місце у Чернівцях (7 випадків) та Вижницькому районі (4 випадки).
По одному нещасному випадку зареєстровано у Хотинському, Заставнівському та Глибоцькому районах.
Не було зареєстровано жодного нещасного випадку на підприємствах, в установах та організаціях Герцаївського, Кіцманського, Кельменецького, Новоселицького, Путильського, Сокирянського, Сторожинецького районів.
Найбільше випадків травмувань працівників - на підприємствах соціально-культурної сфери (7);
на підприємствах автомобільного транспорту - (2);
по одному випадку - на підприємствах пошти та зв’язку, енергетики, будівництва, виробництві деревини та виробів з деревини, лісозаготівлі, сільського господарства.
Найчастіше випадки травмувань працівників стаються через організаційні причини , зокрема, через невиконання працівниками посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, внаслідок порушення технологічних процесів, трудової дисципліни.