Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 9 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 244 звернення, в тому числі 24 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 12 крадіжок, 1 факт шахрайства, 10 фактів пов'язаних з наркотиками та 1 грабіж.
1 липня поліцейськими складено 97 адміністративних протоколів, з яких 90 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 11 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру травмованими особами не зареєстровано.